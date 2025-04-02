Два мировых лидера тайно вели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с Путиным», — сказал Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу на YouTube.

Президент Сербии не раскрыл, кто это был. Но на уточняющий вопрос Науфалу, были ли это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или премьер Словакии Роберт Фицо, которые приезжали в Москву после февраля 2022 года, Вучич ответил отрицательно.

Вучич рассказал, что увидит Путина 9 мая впервые за три с половиной года. Их последняя личная встреча состоялась в ноябре 2021 года в Сочи. С начала военных действий на Украине президенты дважды созванивались — в октябре 2024 года и в марте этого года.