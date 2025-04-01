Флагманский электромобиль Xiaomi SU7 попал в первое смертельное ДТП, в загоревшейся машине погибли три девушки.

Инцидент произошел поздно вечером 29 марта на шоссе в китайской провинции Аньхой. Xiaomi SU7 двигался со скоростью 116 километров в час в режиме NOA («Навигация на автопилоте»). Из-за ремонта полоса была перекрыта барьерами, тогда автомобиль начал замедляться и попросил водителя взять управление на себя, приводит CarNewsChina отчет Xiaomi.

Водитель не справился с управлением, и машины врезалась в бетонные блоки на скорости 97 километров в час. После удара сработала система экстренного реагирования Xiaomi, и компания связалась с владельцем, который заявил, что в машине находился не он.

Прибывшие экстренные службы обнаружили трех человек внутри горящего автомобиля. Как выяснилось позже, в машине были три студентки (кем они приходились владельцу не уточняется).

В сообщениях в соцсетях утверждалось, что водитель и пассажиры не смогли выбраться из-за заблокированных дверей. Представители Xiaomi в ответ заявили, что все четыре двери оснащены механическими ручками аварийного открывания.

Xiaomi SU7 — электрический седан и дизайном, напоминающим спортивные Porsche Taycan и Panamera. Запас хода — от 700 от 830 километров. В продаже появился в конце марта 2024 года. в В краш-тесте C-NCAP защиту водителя и пассажиров оценили в 94,31%, пешеходов — в 90,42%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 95,25%.