Почему грязный снег быстрее тает

Снежного покрова на улицах и городских газонах уже нет, а в парках и лесах еще лежат сугробы. Все дело в цвете и составе снега. Почему же грязный быстрее тает?

Снег в городе загрязняют промышленные предприятия, котельные, автомобили, антигололедные средства. Его цвет — коричневый или черный. Темный снег сильнее поглощает солнечные лучи и, соответственно, тает намного быстрее белого, который отражает свет.

Ученые NASA и нескольких американских университетов в 2018 году выяснили, что объем воды в реках при таянии снега на 70-83% зависит от того, сколько пыли содержится в снежном покрове, и только на 7% от температуры воздуха.

Пыль заставляет молекулы воды в снегу поглощать больше тепла, из-за чего отдельные снежинки начинают превращаться в крупные зерна с большей площадью, которые сильнее поглощают излучение.

«Это и вправду удивительно — почти не имеет значения, насколько теплая весна, важно, насколько снег темный», — комментировал гидролог Национального центра сбора данных о снеге и льде и один из авторов исследования Джефф Димс журналу Nature.

На скорость таяния снега влияет, есть ли в его составе соль, которой часто посыпают дороги. Соль не дает срастаться кристаллам воды, собирая их вокруг себя. В результате, такой снег тает даже при минусовой температуре.