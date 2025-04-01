НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему грязный снег быстрее тает

Источник:
Sibnet.ru
246 0
Грязный снег
Фото: © Sibnet.ru

Снежного покрова на улицах и городских газонах уже нет, а в парках и лесах еще лежат сугробы. Все дело в цвете и составе снега. Почему же грязный быстрее тает?

Снег в городе загрязняют промышленные предприятия, котельные, автомобили, антигололедные средства. Его цвет — коричневый или черный. Темный снег сильнее поглощает солнечные лучи и, соответственно, тает намного быстрее белого, который отражает свет. 

Ученые NASA и нескольких американских университетов в 2018 году выяснили, что объем воды в реках при таянии снега на 70-83% зависит от того, сколько пыли содержится в снежном покрове, и только на 7% от температуры воздуха. 

Пыль заставляет молекулы воды в снегу поглощать больше тепла, из-за чего отдельные снежинки начинают превращаться в крупные зерна с большей площадью, которые сильнее поглощают излучение.

«Это и вправду удивительно — почти не имеет значения, насколько теплая весна, важно, насколько снег темный», — комментировал гидролог Национального центра сбора данных о снеге и льде и один из авторов исследования Джефф Димс журналу Nature.

На скорость таяния снега влияет, есть ли в его составе соль, которой часто посыпают дороги. Соль не дает срастаться кристаллам воды, собирая их вокруг себя. В результате, такой снег тает даже при минусовой температуре.

Еще по теме
Как делают искусственный снег
Необычная голубая спираль возникла в небе. ФОТО
Оранжевая полярная сова рассорила ученых. ФОТО
Сильная вспышка произошла на Солнце
смотреть все
Жизнь #Природа #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Открыт новый способ борьбы с выпадением волос
Наука объяснила природу «шестого чувства»
Зеленский попросил у Европы войска для борьбы с Россией
Зеленский признался в ненависти к русским
Обсуждение (0)
Картина дня
Генпрокуратура попросила приостановить запрет «Талибана»
Путин подписал указ о призыве в армию
Россиянам ограничили количество сим‑карт
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Dimank

Это типа этот эксперт так оправдывает заоблачные цены на рыбу сейчас? Тогда правильно делали коммунисты,...

карат11

Ну всё, теперь понятно! Спокойно можно продолжать существовать на безрыбье. И постараться забыть все...

se 34

Украина да и все украинцы упорным трудом заслужили чтоб Зеленский был их потужным лидером на всегда,...

Uynachalnica

"Эксперт из отрасли объяснил МИФ о дешевой рыбе в СССР" - о каком именно "мифе" речь? Рыба была дешевой...