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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Механические «каннибалы» очистят орбиту Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Британский стартап Magdrive разработал новый тип двигателей для космических аппаратов, работающий на жидком металле. Спутники с такими двигателями предлагается использовать для сбора мусора на орбите.

Металл превращается в плазму с помощью магнитной индукции, сообщает пресс-служба компании. На стартовом этапе используется медь, однако в дальнейшем двигатель можно будет настроить практически на любой сплав.

Основная идея — использование космического мусора в качестве топлива. Подобные аппараты смогут собирать металл прямо в космосе и перерабатывать его в энергию. В результате возникнет замкнутая система, в которой орбитальные обломки позволят функционировать их сборщикам.

Такие спутники-каннибалы смогут годами собирать космический мусор, не требуя дозаправки или обслуживания. В перспективе это поможет решить проблему загрязнения орбиты Земли, на которой в настоящее время работают более 13 тысяч аппаратов.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

pepelmetal

Не хотят проданную страну защищать

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

Alhazred

Для чего нам из него мученика делать? К тому же это мало что изменило бы.