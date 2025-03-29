Механические «каннибалы» очистят орбиту Земли

Британский стартап Magdrive разработал новый тип двигателей для космических аппаратов, работающий на жидком металле. Спутники с такими двигателями предлагается использовать для сбора мусора на орбите.

Металл превращается в плазму с помощью магнитной индукции, сообщает пресс-служба компании. На стартовом этапе используется медь, однако в дальнейшем двигатель можно будет настроить практически на любой сплав.

Основная идея — использование космического мусора в качестве топлива. Подобные аппараты смогут собирать металл прямо в космосе и перерабатывать его в энергию. В результате возникнет замкнутая система, в которой орбитальные обломки позволят функционировать их сборщикам.

Такие спутники-каннибалы смогут годами собирать космический мусор, не требуя дозаправки или обслуживания. В перспективе это поможет решить проблему загрязнения орбиты Земли, на которой в настоящее время работают более 13 тысяч аппаратов.