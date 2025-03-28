Сын бизнесмена оказался предполагаемым виновником смертельного ДТП

Сын крупного алтайского бизнесмена, основателя компании «Геркулес» 19-летний Никита Заставнюк был за рулем BMW, на большой скорости врезавшемся в Hyundai в центре Новосибирска, в ДТП погибли два человека, сообщила региональная прокуратура.

Смертельная авария произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя в ночь на четверг, 27 марта. BMW X6 на большой скорости проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai Solaris. Два пассажира Hyundai погибли на месте, трое получили тяжелые травмы. Они находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

У водителя установлены признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования после аварии.

Прокуратура Новосибирской области подтвердила, что за рулем находился Никита Заставнюк, сын крупного алтайского предпринимателя, учредителя компании «Геркулес».

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 6 статьи 264 УК РФ). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу отправил Заставнюка под стражу на два месяца.

ООО «ПК "Геркулес"» была основана в 2004 году в селе Санниково Алтайского края. Компания занимается производством продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Выручка в 2023 году составила более 3 миллиардов рублей, чистая прибыль порядка 230 миллионов рублей.

Автомобиль принадлежит «Геркулесу». За 2025 год на машине значатся несколько штрафов за превышение скорости на общую сумму 4,5 тысячи рублей.