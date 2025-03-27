Аэропорт Толмачево закрывался на час из-за проблем с метеостанцией

Новосибирский аэропорт Толмачево не принимал и не выпускал около часа поздно вечером в четверг из-за потери сигнала с метеодатчиков на контрольно-диспетчерский пункт, сообщила пресс-служба аэропорта.

«В соответствии с действующими правилами аэродром был закрыт для приема и выпуска воздушных судов до восстановления получения метеофинформации», — объяснила пресс-служба.

Если не работает метеостанция, то пилоты не получают информацию, например, о ветре, который влияет на взлетно-посадочные характеристики.

Толмачево был закрыт с 22.05 до 23.01 местного времени (с 18.05 до 19.01 мск). В Барнаул ушло пять рейсов, в Красноярск — один.

Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.