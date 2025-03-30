Чем чипсы опасны для здоровья детей

Чипсы формируют неправильные пищевые привычки у детей, предупредила старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологий» Минздрава России, доктор медицинских наук Елена Павловская.

«Дети, особенно младшего возраста, начинают воспринимать чипсы как норму питания, если родители включают этот продукт в семейный рацион. А это закладывает основу для неправильного пищевого поведения в будущем и повышает риски ожирения и хронических заболеваний во взрослом возрасте», — сказала Павловская в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, чипсы не являются абсолютно вредным продуктом — в отличие от алкоголя и сигарет. «Они безопасны при редком употреблении в небольших количествах детьми со здоровой пищеварительной системой», — отметила эксперт.

Опасность чипсов заключается в высоком содержании соли и трансжиров, особенно при их избыточном употреблении. Эти вещества повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, инфаркта, инсульта и гипертонии, пояснила Павловская.

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