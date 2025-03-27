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Минфин США заявил о готовности смягчить санкции против России

Источник:
Fox News
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Министерство финансов США
Министерство финансов США
Фото: paulsavala / Attribution License

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности смягчить санкции против России для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Полагаю, что на повестке дня находятся все варианты. Следующие шаги российского руководства определят, будут ли санкции ужесточены или смягчены», — сказал Бессент телеканалу Fox News.

По его словам, США в контексте урегулирования украинского кризиса готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что коллективный Запад будет вынужден пересматривать свой режим антироссийских санкций, чтобы добиться окончательного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что горячая фаза конфликта на Украине завершится в 2025 году.

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Политика #Мир #Санкции
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