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Минпросвещения опубликовало список фильмов для школьников

Источник:
Sibnet.ru
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Кинотеатр
Фото: © пресс-служба Минпросвещения

Минпросвещения подготовило список фильмов, которые рекомендуются школьникам для просмотра, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Перечень опубликован на сайте министерства.

В списке все картины разделены по четырем возрастным категориям. Также в нем есть категории «Мультипликация», «Документальное кино» и серия выпусков «Без сроков давности». В перечне представлены как современные ленты, так и советские фильмы.

Всего в перечне около 400 наименований. Из современных фильмов старшеклассникам советуют посмотреть картины «Диверсант» (2004), «Остров» (2006), «Битва за Севастополь» (2015), «Решение о ликвидации» (2018), «Небо» (2019), «Подольские курсанты» (2020), «Вызов» (2023).

Среди классических картин — «Тимур и его команда», «Гостья из будущего», «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Летят журавли», «Война и мир», «Собачье сердце», «Иди и смотри».

В списке рекомендованных мультфильмов — «Муха-Цокотуха», «Бременские музыканты», «Трое из Простоквашино», цикл мультфильмов «38 попугаев», современная комедийная франшиза «Три богатыря» и «Смешарики».

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Культгид #Кинематограф #Образование
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