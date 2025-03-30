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«Борей» оказался жемчужиной российского подводного флота

Источник:
19FortyFive
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Подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир»
Подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир»
Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Подводные ракетные крейсеры стратегического назначения  проекта 995А «Борей-А» являются жемчужиной российского подводного флота, считает военный аналитик Брент Иствуд.

Первую субмарину обновленного проекта «Борей-А» Россия спустила на воду в 2017 году. Она получила название «Князь Владимир» и несет службу на Северном флоте. Следующим вступил в строй ВМФ России «Князь Олег, потом «Генералиссимус Суворов».

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Подлодки проекта «Борей» бесшумны подо льдом, это они продемонстрировали во время патрулирования Арктики и других холодных климатических регионов, приводит издание 19fortyfive.com слова Иствуда.

Он отметил, что «Борей» несет межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». Могут они стрелять обычными крылатыми ракетами.

Подлодки оснащены водометными движителями и другими акустическими усовершенствованиями. Подлодки класса «Борей-А» более скрытны, чем их предыдущие предшественники, констатирует аналитик.

 

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se 34

А причем тут европа, должны воевать только те кто хорошо скачут, а тут украинцам нет равных

fender1984

М-да.... Даже читать противно.

pepelmetal

А почему не написали что это вэсэушник)?

Ardem

потому что голландия одна из стран яро поддерживающих хохолобандер.