«Борей» оказался жемчужиной российского подводного флота

Подводные ракетные крейсеры стратегического назначения проекта 995А «Борей-А» являются жемчужиной
российского подводного флота, считает военный аналитик Брент Иствуд.
Первую субмарину обновленного проекта «Борей-А» Россия спустила на воду в 2017 году. Она получила название «Князь Владимир» и
несет службу на Северном флоте. Следующим вступил в строй ВМФ России «Князь
Олег, потом «Генералиссимус Суворов».
Подлодки проекта «Борей» бесшумны подо льдом, это они
продемонстрировали во время патрулирования Арктики и других холодных
климатических регионов, приводит издание 19fortyfive.com слова Иствуда.
Он отметил, что «Борей» несет межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».
Могут они стрелять обычными крылатыми ракетами.
Подлодки оснащены водометными движителями и другими
акустическими усовершенствованиями. Подлодки класса «Борей-А» более скрытны,
чем их предыдущие предшественники, констатирует аналитик.