НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Этикет Праздник 18+

Психолог назвал способ распознания скрытой агрессии

Источник:
Sibnet.ru
126 0

Психолог Лидия Кутузова перечислила признаки скрытой агрессии в поведении партнера. К ним относятся нарушение личного пространства, специфические речевые паттерны и особенности социального взаимодействия.

«Нарушение личного пространства — один из признаков скрытой агрессии. Человек может намеренно приближаться, игнорируя просьбы о дистанции. Это указывает на стремление к доминированию», — рассказала Кутузова в комментарии «Известиям».

Специалист порекомендовала обратить внимание на речь: обесценивание, газлайтинг. Это способы подрыва уверенности жертвы. Угрозы, замаскированные под шутки — еще один тревожный звонок.

Резкие смены тона и несоразмерная реакция на мелочи говорят о проблемах с регуляцией эмоций. Это может быть признаком скрытой агрессии. Кутузова в этом случае посоветовала обратить внимание на отношение к бывшим партнерам.

По словам психолога, агрессоры редко берут на себя ответственность за проблемы в отношениях. Она подчеркнула, что люди, выросшие в агрессивной среде, часто воспроизводят подобные паттерны.

Еще один признак скрытой агрессии — грубость по отношению к обслуживающему персоналу и ограничение контактов с родственниками для изоляции жертвы. Кутузова отметил, что ключ к распознаванию скрытых угроз — внимательное наблюдение за человеком.

Еще по теме
Как уберечь ребенка от мошенников
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
Определена главная причина женского несчастья
Психолог указала на вред перфекционизма
смотреть все
Отношения #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Неожиданную угрозу здоровью нашли в бутилированной воде
Медведев назвал Макрона и Стармера «идиотами»
Путин выставил условие перемирия с Украиной
Российские войска уничтожили группу женщин‑штурмовиков ВСУ
Обсуждение (0)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Tyryk Makto

Как они уже достали с этой цензнурой. Боятся правды.

Tyryk Makto

Ничего своего. Всё Китай. Своих умов нет. Позорище

physx

Естественно не твоя, твоя униан

Uynachalnica

"Ведомство уточнило, что проблема связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры и порекомендовало...