Психолог назвал способ распознания скрытой агрессии

Психолог Лидия Кутузова перечислила признаки скрытой агрессии в поведении партнера. К ним относятся нарушение личного пространства, специфические речевые паттерны и особенности социального взаимодействия.

«Нарушение личного пространства — один из признаков скрытой агрессии. Человек может намеренно приближаться, игнорируя просьбы о дистанции. Это указывает на стремление к доминированию», — рассказала Кутузова в комментарии «Известиям».

Специалист порекомендовала обратить внимание на речь: обесценивание, газлайтинг. Это способы подрыва уверенности жертвы. Угрозы, замаскированные под шутки — еще один тревожный звонок.

Резкие смены тона и несоразмерная реакция на мелочи говорят о проблемах с регуляцией эмоций. Это может быть признаком скрытой агрессии. Кутузова в этом случае посоветовала обратить внимание на отношение к бывшим партнерам.

По словам психолога, агрессоры редко берут на себя ответственность за проблемы в отношениях. Она подчеркнула, что люди, выросшие в агрессивной среде, часто воспроизводят подобные паттерны.

Еще один признак скрытой агрессии — грубость по отношению к обслуживающему персоналу и ограничение контактов с родственниками для изоляции жертвы. Кутузова отметил, что ключ к распознаванию скрытых угроз — внимательное наблюдение за человеком.