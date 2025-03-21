США ослабили контроль за санкциями против России

США практически отказались от участия в рабочих группах, созданных Западом для пресечения обхода санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Американские представители бездействуют в созданных на Западе группах по предотвращению поставок России запчастей и оборудования, используемых для производства оружия, рассказали источники.

Они также обратили внимание на то, что США также практически отказались от участия в рабочих группах по мониторингу и обеспечению соблюдения установленного потолка цен на российскую нефть.

Европейские дипломаты также отмечают сокращение участия США в усилиях Запада по введению новых санкций против Москвы.