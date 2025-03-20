Раскрыты подробности о семиместном внедорожнике УАЗа

Семиместный внедорожник Sollers от УАЗа получит «уникальный интерьер», его двигатель уже откалиброван для российского топлива, сообщил руководитель центра продуктового развития «Соллерс» Михаил Гурьянов.

«Разработан уникальный интерьер автомобиля, который учитывает пожелания и потребности российского клиента», — сказал Гурьянов на видео, опубликованном в официальном сообществе группы «Соллерс» «ВКонтакте».

Фото: © «Соллерс»

Экстерьер автомобиля тоже определен, а силовой агрегат откалиброван для российского топлива. Автомобиль разработан под условия эксплуатации на российских дорогах и в дорожно-климатических особенностях, отметил представитель «Соллерс».

Инвестиции в запуск проекта составят более 4 миллиардов рублей. Первые семиместные внедорожники появятся в продаже в начале 2026 года.

Новый автомобиль Sollers — локализованная версия рамного китайского пикапа JAC T9.