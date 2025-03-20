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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Раскрыты подробности о семиместном внедорожнике УАЗа

Источник:
Sibnet.ru
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Семиместный внедорожник Sollers от УАЗа получит «уникальный интерьер», его двигатель уже откалиброван для российского топлива, сообщил руководитель центра продуктового развития «Соллерс» Михаил Гурьянов.

«Разработан уникальный интерьер автомобиля, который учитывает пожелания и потребности российского клиента», — сказал Гурьянов на видео, опубликованном в официальном сообществе группы «Соллерс» «ВКонтакте».

Эскиз семиместного внедорожника Sollers
Фото: © «Соллерс»

Экстерьер автомобиля тоже определен, а силовой агрегат откалиброван для российского топлива. Автомобиль разработан под условия эксплуатации на российских дорогах и в дорожно-климатических особенностях, отметил представитель «Соллерс».

Инвестиции в запуск проекта составят более 4 миллиардов рублей. Первые семиместные внедорожники появятся в продаже в начале 2026 года.

Новый автомобиль Sollers — локализованная версия рамного китайского пикапа JAC T9.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное

gena415

вот в голове не укладывается, как так он (Трамп) договаривается о прекращение огня, а сам поставляет...

Earthian

а точняк, походу спалился наш Билли Миллиган