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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Финляндии призвал Запад вооружить Украину «до зубов»

Источник:
Politico
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Европа должна «милитаризовать Украину до зубов» ради «сдерживания» России, заявил президент Финляндии Александр Стубб, призвав одновременно ужесточить антироссийские санкции.

«В основе сдерживания должна быть милитаризация Украины до зубов», — подчеркнул финляндский президент в интервью изданию Politico. Борьбе с Россией, по его мнению, также должно помочь вступление Украины в ряды НАТО. 

Стубб также призвал европейских лидеров усилить давление на Москву посредством санкций, изъятия замороженных активов и финансовой поддержки Киева.

Президент Финляндии ранее пожаловался на результаты советско-финской войны. По его словами, его страна якобы сохранила независимость, но утратила суверенитет и право принимать решения, а также 10% территории страны.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное

gena415

вот в голове не укладывается, как так он (Трамп) договаривается о прекращение огня, а сам поставляет...

Earthian

а точняк, походу спалился наш Билли Миллиган