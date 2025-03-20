Европа должна «милитаризовать Украину до зубов» ради «сдерживания» России, заявил президент Финляндии Александр Стубб, призвав одновременно ужесточить антироссийские санкции.

«В основе сдерживания должна быть милитаризация Украины до зубов», — подчеркнул финляндский президент в интервью изданию Politico. Борьбе с Россией, по его мнению, также должно помочь вступление Украины в ряды НАТО.

Стубб также призвал европейских лидеров усилить давление на Москву посредством санкций, изъятия замороженных активов и финансовой поддержки Киева.

Президент Финляндии ранее пожаловался на результаты советско-финской войны. По его словами, его страна якобы сохранила независимость, но утратила суверенитет и право принимать решения, а также 10% территории страны.