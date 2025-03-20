Общественник заявил об угрозе турецких сериалов для российских мужчин

Фото: © кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Общественное движение «Ветераны России» требует запретить показ турецких сериалов, так как из-за них женщины теряют интерес к российским мужчинам, что плохо сказывается на демографии, заявил председатель движения Ильдар Резяпов.

«Дамы, насмотревшись таких мыльных опер, начинают терять интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией», — заявил Резяпов «Абзацу».

По его словам, в отечественных сериалах часто создается прямо противоположный образ: русского мужчину изображают алкоголиком, деспотом и неудачником

«Подобная пропаганда является культурной интервенцией, способствующей разрушению института семьи и снижению рождаемости в России», — сказал общественник.

По его словам, «Ветераны России» обратились в Роскомнадзор, а также по линии Госдумы и Министерства культуры с просьбой проработать вопрос запрета показа турецких сериалов в стране.