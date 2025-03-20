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Искусственный интеллект внедрят в метро Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Искусственный интеллект будут внедрять в новосибирском метро под руководством специалистов Новосибирского госуниверситета, в перспективе — беспилотное управление поездами, сообщила пресс-служба вуза.

«Готовим переход на пассажирские составы из пяти вагонов и рассматриваем в перспективе внедрение беспилотного управления поездами метрополитена. На этом этапе очень востребованным станет искусственный интеллект», — отметил начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

Руководство метрополитена планирует оснастить эскалаторы интеллектуальными системами, которые автоматически останавливали бы движение в случае падения пассажира или иной опасной ситуации, которая может привести к травмам.

Также метро собирается интегрировать ИИ в систему видеонаблюдения программы, которые могли бы оценивать количество пассажиров на разных участках инфраструктуры, позволяя оптимизировать работу станций и поездов в «часы пик». 

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Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное

ben2005

Зарплату себе подняли на 1 трлн., вот и убытки.