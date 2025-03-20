Искусственный интеллект внедрят в метро Новосибирска

Искусственный интеллект будут внедрять в новосибирском метро под руководством специалистов Новосибирского госуниверситета, в перспективе — беспилотное управление поездами, сообщила пресс-служба вуза.

«Готовим переход на пассажирские составы из пяти вагонов и рассматриваем в перспективе внедрение беспилотного управления поездами метрополитена. На этом этапе очень востребованным станет искусственный интеллект», — отметил начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

Руководство метрополитена планирует оснастить эскалаторы интеллектуальными системами, которые автоматически останавливали бы движение в случае падения пассажира или иной опасной ситуации, которая может привести к травмам.

Также метро собирается интегрировать ИИ в систему видеонаблюдения программы, которые могли бы оценивать количество пассажиров на разных участках инфраструктуры, позволяя оптимизировать работу станций и поездов в «часы пик».