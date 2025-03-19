Самое большое в мире месторождение золота нашли в Китае

Крупнейшее в мире месторождение золота, которое содержит более тысячи тонн драгоценного металла, нашли в центральном Китае. Его стоимость оценивается в 83 миллиарда долларов.

Богатейшее месторождение золота обнаружили в ходе геологических изысканий в провинции Хунань. Специалисты Геологического бюро провинции обнаружили в нем 40 золотых жил на глубине до двух километров, пишет ScienceAlert со ссылкой на данные ведомства.

По оценке геологов, каждая тонна руды в месторождении содержит до 138 граммов золота. Это значительно превышает стандартные показатели. Руда с содержанием свыше восьми граммов золота на тонну уже считается высококачественной.

На данный момент самым большим в мире работающим золотым рудником считается South Deep в Южной Африке. Его запасы оцениваются в 900 тонн.