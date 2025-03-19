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Техбазу с отоплением от майнинговой фермы построят в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Базу для обслуживания спецтехники с отоплением от майнинговой фермы построят в Норильске, сообщил пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири.

Компания «Инженерно-Технический Центр» к 2027 году построит гараж для спецтехники, трансформаторную подстанцию, приобретет фронтальный погрузчик и оборудование для фермы. Инвестиции в проект составят 33,2 миллиона рублей.

Комплекс будет обогреваться за счет тепла от майнинговой установки. Прибыль от ее функционирования покроет расходы на электричество.

«Рост спроса на спецтехнику в Норильске связан с реновацией жилья, модернизацией инфраструктуры и реконструкцией объектов промышленного района. Услуги такой техники носят сезонный характер, а отопление требуется девять месяцев в году. Использование собственной майнинговой установки мощностью 150 кВт сделает бизнес более рентабельным», – пояснил директор компании Вадим Емельянов.

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Топ комментариев

Twilight88

Правильно, леса же для корейцев с китайцами

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют