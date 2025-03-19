Техбазу с отоплением от майнинговой фермы построят в Норильске

Базу для обслуживания спецтехники с отоплением от майнинговой фермы построят в Норильске, сообщил пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири.

Компания «Инженерно-Технический Центр» к 2027 году построит гараж для спецтехники, трансформаторную подстанцию, приобретет фронтальный погрузчик и оборудование для фермы. Инвестиции в проект составят 33,2 миллиона рублей.

Комплекс будет обогреваться за счет тепла от майнинговой установки. Прибыль от ее функционирования покроет расходы на электричество.

«Рост спроса на спецтехнику в Норильске связан с реновацией жилья, модернизацией инфраструктуры и реконструкцией объектов промышленного района. Услуги такой техники носят сезонный характер, а отопление требуется девять месяцев в году. Использование собственной майнинговой установки мощностью 150 кВт сделает бизнес более рентабельным», – пояснил директор компании Вадим Емельянов.

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