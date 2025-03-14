Глава Минфина США пригрозил России максимально жесткими санкциями

Соединенные Штаты «без колебаний» повысят уровень санкционного давления на Россию до максимального, если она не пойдет на примирение с Украиной, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По мнению главы американского Минфина, администрация экс-президента США Джо Байдена не вводила самые жесткие санкции из-за опасений роста цен на энергоресурсы в стране.

«Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то санкции администрации Байдена против России — это три. При уходе Байдена их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти», — приводит РБК слова Бессента, сказанные им в эфире телеканала CNBC.

В тоже время, как ранее стало известно, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список санкций против России, которые можно смягчить, на случай достижения мирного соглашения.

Москва считает антироссийские санкции незаконными и настаивает на их отмене.