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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны показало «дорогу смерти» из Суджи. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России опубликовало в своем телеграм-канале видео с «дороги смерти», на которой российская армия уничтожает бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ, отступающих из Суджи.

В ролике показано уничтожение расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» трех украинских бронетранспортеров, включая два М113, одного танка, джипа и дрона «Баба Яга».

Почти все результативные атаки были совершены с помощью дронов-камикадзе, еще одна цель была уничтожена при сбросе снаряда с воздуха.

Украинские военные в настоящее время панически отступают из Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский при этом заявил, что осуществляются «своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны».

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Оборона #Конфликты
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