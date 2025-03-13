Минобороны показало «дорогу смерти» из Суджи. ВИДЕО

Минобороны России опубликовало в своем телеграм-канале видео с «дороги смерти», на которой российская армия уничтожает бронированную и автомобильную технику подразделений ВСУ, отступающих из Суджи.

В ролике показано уничтожение расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» трех украинских бронетранспортеров, включая два М113, одного танка, джипа и дрона «Баба Яга».

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Почти все результативные атаки были совершены с помощью дронов-камикадзе, еще одна цель была уничтожена при сбросе снаряда с воздуха.

Украинские военные в настоящее время панически отступают из Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский при этом заявил, что осуществляются «своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны».