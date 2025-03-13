Неопознанный летающий объект появился в ночном небе Киева, затем прозвучал мощный взрыв, пишут украинские СМИ со ссылкой на очевидцев.

В ночь на четверг, 13 марта жители Киева заметили в ночном небе неопознанный летающий объект. Сразу после его пролета на левом берегу Киева прогремел сильный взрыв.

Очевидцы, считают, что это метеорит, так как воздушная тревога перед его пролетом в украинской столице не объявлялась, средства ПВО не работали, приводит их мнение издание «Страна».

Звук взрыва на левом берегу Киева изданию объяснить не удалось.