Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы из провинции

Студенты из регионов, обучающиеся в столичных вузах, после выпуска «к себе домой уже не вернутся», поэтому необходимо сократить их прием, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Во время глобального экономического кризиса в 2012 году вузы «начали без всяких оснований, просто бездумно увеличивать прием студентов на платное обучение и штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны», цитирует ТАСС Матвиенко.

По ее словам, «вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые идут работать менеджерами, условно называю, торговой сети». «Ничего плохого в этом нет, но к себе домой они уже не вернутся», — отметила спикер Совфеда.

«Где родился — там и пригодился. Давайте сделаем акцент на региональные университеты, региональные высшие учебные заведения. Надо действовать. Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения», — призвала Матвиенко.