Жулики на экзаменах: как работает современная шпаргалка

Преподаватели вузов уверяют, что видят все шпаргалки и умеют вычислять жуликов. Но некоторые «шпоры» все-таки могут помочь. Какие шпаргалки и каким способом поднимают оценку?

В любых учебных заведениях шпаргалки не поощряют. Но это не останавливает студентов. Исследователи Центра социологии высшего образования пришли к выводу: студенты списывают чаще тогда, когда уверены, что их одногруппники тоже воспользуются шпаргалками. И таким образом даже один не выучивший материал студент способен «испортить» большую часть прилежной группы.

Шпаргалки эволюционируют



«Списывать» научились еще много веков назад — как только возникла потребность проверять знания. Например, в Древнем Египте для этого использовали обученных рабов. Они нашептывали юному хозяину правильный ответ в школах.

Изобретателем шпаргалки считают короля франков Карла Великого. Он был неграмотный. Королевский писарь изобрел для него вензель на пергаменте, а Карл, ставя подпись на документах, списывал имя и титул.

В наше время активное распространение шпаргалок пришлось на 90-е. Советские школьники писали на бумаге мелким шрифтом ответы, превращали лист в гармошку и прятали под одежду. Нередко для них нашивали специальные карманы на одежде.

Шпаргалка мигрировала из одежды в ручки, из ручек в калькуляторы, из калькуляторов в бутылки с водой. Но форма была долгое время одна — бумажные записки с правильными ответами.

«Какие-то хитрые уловки, если еще лет 10 назад девочки на коленках писали (шпаргалки), то сейчас такого нет. То ли от лени, то ли проще в телефон заглянуть», — рассуждает преподаватель НГПУ Лилия Кислая.

В цифровой век рукописные шпаргалки заменили на распечатанные на принтере мелким шрифтом бумажки. Распространены так называемые шпаргалки-бомбы, когда студент подготавливает полные ответы на все вопросы билетов. Но самые ленивые не делают даже этого. Студенты, чаще девушки с длинными волосами, берут беспроводные наушники, и слушают ответы своих помощников.

«Сейчас, к сожалению, студенты творчески к шпаргалкам не подходят, самое частое, что используют – наушники», — соглашается с коллегой из НГПУ преподаватель НГТУ НЭТИ Александра Захарова.

Когда студенты переиграли преподавателей

Самые тяжелые времена для преподавателей были во время пандемии коронавируса, когда обучение проходило дистанционно. Тогда студенты могли чувствовать себя свободно, они приклеивали шпаргалки на монитор, открывали книги, лежащие вне обзора видеокамеры и находили другие простые способы списать.

«Преподаватели, кто очень четко хотел проверить знания, просили студентов отойти от камеры, чтобы полностью человека было видно. Преподаватель видел руки, видел, что там находится. Студент был далеко от монитора, соответственно, он не мог воспользоваться шпаргалкой», — вспоминает Захарова ноу-хау удаленного обучения.

Пятерка за шпаргалку

Педагоги убеждены, что списывающего студента всегда видно: он волнуется, оглядывается по сторонам, ведет себя неестественно.

«Когда студент списывает, неважно, как он шпаргалку свою спрятал, поведение его абсолютно выдает. В 90% случаев я знаю, кто списывает», — говорит еще один преподаватель НГТУ Андрей Трофимов.

При этом большинство педагогов используют схожую тактику. Если шпаргалка рассекречена, ее требуют убрать, а во время ответа «жуликам» грозят дополнительные вопросы.

Захарова добавила, что сейчас снисхождения могут ждать только те авторы шпаргалок, которые написали их по старинке — от руки. Считается, что это даже полезно — при написании студент хоть как-то изучает и запоминает материал. Случается, что после подготовки такой шпаргалки он может сдать экзамен и без нее. «Современная история приводит к тому, что за бумажную шпаргалку я могу даже поставить зачет», — заключила собеседница.