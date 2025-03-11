Российские регионы в ночь на 11 марта подверглись самой массированной с начала спецоперации на Украине атаке беспилотников. Основной удар ВСУ нанесли по Подмосковью. Силы ПВО перехватили более трехсот дронов, десятки людей пострадали, несколько погибли.

Киевский режим назвал атаку «сигналом президенту Владимиру Путину» о необходимости прекращения огня в воздухе. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что налет должен подтолкнуть Россию к частичному перемирию.

Что произошло

Атака началась около 4.30 по московскому времени, когда средства ПВО сбили шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. Попытки пробиться к Москве продолжались несколько часов.

По данным Минобороны, всего 11 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотника. Больше всего БПЛА сбили в небе над Курской областью — 126. Еще 91 дрон уничтожили над территорией Московской области.

Также дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями. Шесть украинских ударных беспилотников перехвачены в районе Курской атомной электростанции.

«В результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители», — уточнило ведомство.

Последствия атаки

При падении дрона на парковку рядом с комплексом компании «Мираторг» в Домодедово погиб 38-летний охранник, еще двое мужчин были госпитализированы, впоследствии они скончались, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Всего в результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей. В стационарах находятся шесть человек, в том числе ребенок, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

В подмосковном Видном после падения дрона пострадали шесть человек, четверо пока остаются в больнице. Среди них 32-летняя женщина, ее 64-летняя мать и трехлетняя дочь, которые получили порезы от оконных осколков.

В Липецкой области в результате атаки пострадал мужчина, его доставили в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

В Курской области повреждены восемь домов. В подмосковном Раменском дрон врезался в многоэтажный дом, обошлось без жертв.

Первые реакции

Следственный комитет по факту массированной атаки беспилотниками возбудил уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК (теракт), сообщила пресс-служба ведомства. Виновным грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

«В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба», — говорится в сообщении СК.

Представитель МИД России Мария Захарова связала атаку дронов с визитом в Москву главы ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. В своем телеграм-канале она напомнила, что приезды зарубежных делегаций в Россию регулярно сопровождаются подобными провокациями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что масштабные удары беспилотников по России могут «подпортить наметившуюся тенденцию» к организации мирных переговоров между Москвой и Киевом.