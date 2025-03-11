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Гусь в Забайкалье возомнил себя бараном

Источник:
Sibnet.ru
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Гусь поселился с овцами и, видимо, считает, что он баран — курьезную ситуацию наблюдают на овцеводческой стоянке в Забайкальском крае, сообщил Минсельхоз региона в телеграм-канале.

Необычный гусь живет на овцеводческой стоянке сельхозпредприятия «Гэрэл» в Могойтуйском районе. Птица все время проводит в клетке с овечками, предпочитая их общество, а не собратьев по происхождению. 

По словам руководителя хозяйства Шойжит Тумуровой, у гуся есть свобода выбора и действий, но, несмотря на это, он не покидает стайку: пьет вместе с парнокопытными воду, ждет приема кормов, ложится с ними спать в одно время и охраняет их покой.

«Видимо, считает себя бараном», — предположила хозяйка стоянки.

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Жизнь #Звери #Забайкалье
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Топ комментариев

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

corrector

ты то успел ночью до Суджи добежать ? а то кого мы в комментах пинать то будем ?

GammiPluh

С тактической точки зрения Суджа окруженная с трех сторон идеальное место для выбивания личного состава...

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?