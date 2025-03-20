Продолжение многих любимых сериалов выйдут уже в 2025 году. Какие-то проекты, например, «Ликвидацию», зрителям пришлось ждать 18 лет. А другие, как «Триггер» или «Кибердеревню», всего год.

«Триггер», четвертый сезон

Официально о разработке четвертого сезона сериала «Триггер» объявили в сентябре 2024 года — в день премьеры третьей части.

Сериал «Триггер» рассказывает о психотерапевте Артеме Стрелецком, который лечит «головы» людей специфическими методами. Он быстро помогает другим людям, но еле справляется со своими проблемами.

Фото: © кадр из сериала «Триггер»

В финале третьего сезона главный герой оказался один. Отец, бывшая жена, любимая девушка и сестра — отношения со всеми рухнули. В концовке зрителям намекнули, что произойдет в четвертом сезоне — за Стрелецким приезжают спецслужбы, поскольку некий человек захватил торговый центр с людьми и требует в переговорщики только Стрелецкого.

Дата премьеры четвертого сезона «Триггера» пока не озвучена, создатели проекта обещали премьеру в 2025 году.

«Метод», третий сезон

Премьера третьего сезона сериала «Метод» состоится в 2025 году, но точной даты еще нет. В первых двух сезонах следователь Родион Меглин (Константин Хабенский) и его стажерка Есения Стеклова (Паулина Андреева) раскрывали запутанные и пугающие жестокостью дела, а также пытались отыскать загадочного маньяка по прозвищу «Ты меня не поймаешь».

События третьего сезона начнутся через пять лет после финала предыдущей части «Метода». В третьем сезоне в центре истории вновь окажется Родион Меглин — правда, на этот раз без Есении.

Фото: © кадр из сериала «Метод»

На смену Стекловой придет целая группа маньяков. Эксцентричные психопаты, живущие в полузаброшенном особняке, ловят преступников под руководством Меглина. Когда к команде присоединяется Лера (Анна Савранская), маньяки сразу принимают ее за свою — однако девушка не так проста, как кажется.

«Тест на беременность», пятый сезон

После выхода четвертого сезона, премьера которого состоялась в 2023 году, многие поклонники подумали, что в этой истории будет поставлена точка. Однако создатели намекнули на продолжение проекта, сюжет которого пока держится в секрете.

Сериал «Тест на беременность» — медицинская мелодрама про талантливого доктора Наталью Бахметьеву, которая пытается лавировать между работой и личной жизнью.

Фото: © кадр из сериала «Тест на беременность»

В четвертом сезоне Бахметьева впервые ставит личную жизнь выше работы. Она спасает своего возлюбленного — бизнесмена Валентина, который после аварии не может ходить и рискует лишиться ноги. Бахметьева теряет руководящие должности и работу. Но несмотря на профессиональные проблемы, героиня изо всех сил пытается поддержать любимого, правда, он отталкивает ее...

«Кибердеревня», второй сезон

«Кинопоиск» объявил, что второй сезон «Кибердеревни» выйдет осенью 2025 года. Перед новой главой выпустят специальный эпизод. Но точную дату премьеры продолжения «Кибердеревни» пока не объявили.

Фото: © кадр из сериала «Кибердеревня»

Сюжет комедийного сериала разворачивается в 2100 году. Николай счастливо живет с семьей в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие до Земли, чтобы спасти свой дом.

«Ликвидация», второй сезон

Первый сезон «Ликвидации» вышел в 2007 году, это проект режиссера Сергея Урсуляка, рассказывающий о борьбе советской власти с преступностью в послевоенное время в Одессе. Действие нового фильма будет происходить спустя 15 лет после первой «Ликвидации».

Фото: © кадр из сериала «Ликвидация»

Съемки второго сезона затянулись из-за локации — актер Владимир Машков, исполняющий одну из главных ролей, оказался невъездным на Украину.

В итоге продюсеры пересмотрели вариант второго сезона «Ликвидации» и решили снимать сериал в России. Во второй части Машков вернется в роли подполковника УГРО Давида Гоцмана.