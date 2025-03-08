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Основатель Pink Floyd поддержал расширение БРИКС

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель легендарной рок-группы группы Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал расширение БРИКС. Он также отдал этому объединению предпочтение в сравнении с НАТО.

«Нам нужно больше БРИКС и меньше НАТО», — сказал исполнитель в интервью агентству РИА Новости.

БРИКС — это межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала прошлого года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

В начале текущего года Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера объединения. Страна стала девятым государством-партнером БРИКС. Такой статус уже есть у Белоруссии, Боливии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана.

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карат11

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