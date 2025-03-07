Центробанк продлил ограничения на снятие валюты

Банк России на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщается на официальном сайте регулятора. Теперь запрет будет действовать до 9 сентября 2025 года.

Ограничения по наличной валюте были введены в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро.

Остальные средства можно получить в рублях, при этом выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.

Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. Для банков сохранен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Впервые Банк России ввел лимит на снятие валюты 9 марта 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине. Изначально мера действовала до 9 сентября 2022 года, однако впоследствии ее неоднократно продлевали.