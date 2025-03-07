Должны ли женщины дарить друг другу подарки на 8 Марта

Правила этикета не запрещают женщинам дарить друг другу подарки на 8 Марта, но они не должен быть дорогими, поделились с Sibnet.ru специалист по этикету Екатерина Сартакова.

«Полагаю мы не будет провозглашать "должны", а обтекаемо и менее категорично используем "могут". Женщины могут обмениваться подарками и радовать друг друга в этот день», — ответила Сартакова на вопрос, должны ли женщины дарить друг другу подарки 8 Марта.

По ее словам, это могут быть цветочные композиции, сладкие наборы, печатные издания от книг, сборников стихов до подарочных изданий, бижутерия, билеты или сертификаты в кинотеатры, театры, спа-салоны, предметы декора и сервировки стола, а также приглашения на парфюмерную или винную дегустацию, лекцию или мастер-класс.

«Но позволю отметить, что на 8 Марта подарок все же по уровню пышности явно скромнее и сдержаннее, чем на день рождения, чтобы было на что ориентироваться», — добавила специалист по этикету.

От борьбы до цветов

Если отталкиваться от первоначального смысла и истории праздника 8 Марта — борьбы женщин за свои права и социальное равенство — то как раз они и должны поздравлять с ним друг друга.

Праздник 8 Марта придумала активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин, которая с 1870-х годов участвовала с социалистическим движении в Германии и боролась за права женщин. С ее подачи Международный день трудящихся женщин решили отмечать на втором Интернационале социалистических женщин в 1910 году. России присоединилась в 1913 году.

«История праздника 8 Марта прошла следующие этапы: от борьбы женщин за свои права, через подмену женских интересов государственными, до почитания в России женщин перед "которыми общество в неоплатном долгу"» — описала эволюцию Международного женского дня в СССР и России историк Наталья Козлова.

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В научной статье она показывает, как 8 Марта в СССР из протеста против неравенства превратилось в торжество, прославляющее образ советской женщины: труженицы, матери и коммунистки, покорившей все профессии и даже космос.

Новые акценты появились в 1970-1980-е годы: тогда в газетах женщинам начали желать частных ценностей: крепкого здоровья и большого счастья. Так, постепенно, Международный женский день стал гендерным праздником, «Днем весны» и просто еще одним выходным.