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Shaman получил отказ в регистрации товарного знака «Я русский»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Телеграм-канал Shaman

Ярослав Дронов (Shaman) осенью подавал заявки в Роспатент, чтобы закрепить за собой бренд «Я русский», но ему отказали.

Певец планировал выпускать под брендом «Я русский» различную продукцию. В СМИ сообщалось о водке «Я русский» от Шамана, но Дронов эту информацию не подтвердил.

В регистрации товарного знака «Я русский» певцу пришел предварительный отказ — конкретная причина не уточняется, сообщает телеграм-канал Baza.

«Отказ Роспатента мне в регистрации бренда дает гарантию, что название моей песни "Я русский" не достанется никому», — прокомментировал артист новость телеграм-каналу «Светские хроники».

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