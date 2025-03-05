Shaman получил отказ в регистрации товарного знака «Я русский»

Фото: © Телеграм-канал Shaman
Ярослав Дронов (Shaman) осенью подавал заявки в Роспатент, чтобы закрепить за
собой бренд «Я русский», но ему отказали.
Певец планировал выпускать под брендом «Я русский» различную
продукцию. В СМИ сообщалось о водке «Я русский» от Шамана, но Дронов эту
информацию не подтвердил.
В регистрации товарного знака «Я русский» певцу пришел
предварительный отказ — конкретная причина не уточняется, сообщает телеграм-канал
Baza.
«Отказ Роспатента мне в регистрации бренда дает гарантию,
что название моей песни "Я русский" не достанется никому», —
прокомментировал артист новость телеграм-каналу «Светские хроники».