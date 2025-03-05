Ozon запустил продажу поддержаных автозапчастей

Ozon запустил продажу автомобильных запчастей с пробегом от профессиональных продавцов, сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Это упростит обслуживание автомобилей европейских и японских марок, например, Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и других», — отмечается в сообщении.

Возможность купить запчасти с пробегом подойдет, если нужно заменить сложные узлы и агрегаты, которые непросто найти или, когда редкая деталь нужна быстро и нет времени ждать доставку.

На площадке доступны только запчасти с пробегом, которые подходят для повторного использования. Например, компоненты двигателей, коробок передач, кузовные детали, элементы ходовой системы, салона и электрооборудования.

Подержанные автозапчасти, подверженные быстрому износу, к продаже не допускаются. Например, нельзя будет купить тормозные колодки с пробегом или уже использованные фильтры.