Нейросеть снимет фильмы «почти как в Голливуде»

Открылась первая в мире студия Staircase Studios AI, которая планирует массово производить фильмы, телешоу и сериалы, используя исключительно нейросети.

Создателем проекта стал Пуйа Шахбазян, известный по франшизе «Дивергент». Главная цель — добиться «почти студийного качества» при радикальном снижении затрат, отметил он в комментарии порталу Hollywoodreporter.

Студия уже продемонстрировала возможности новой технологии, представив дебютный трейлер фильма «Женщина с рыжими волосами» на YouTube. Ролик, сгенерированный ИИ на основе иллюстраций Тедди Ньютона, бывшего аниматора Pixar, вызвал ажиотаж в соцсетях.



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В шестиминутном трейлере показано, как нейросеть работает с анимацией и голосами актеров. При этом многие кадры практически неотличимы от традиционной киносъемки. Озвучка была выполнена профессиональными актерами/

Руководство Staircase Studios AI уверено, что сможет выпускать полноценные фильмы с бюджетом, не превышающим 500 тысяч долларов. В планах студии — производство около 30 картин в ближайшие три-четыре года.

Однако первенство Staircase Studios AI все-таки под вопросом, так как в Минске ранее состоялся показ мультфильма «Беловежская пуща», который был полностью создан с помощью ИИ студией Arteki. Создатели проекта анонсировали еще три мультфильма: «Домовые», «Мабойчики» и «Потатики».