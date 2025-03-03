Россия изменила структуру экспорта в Китай

Россия перестраивает торговые отношения с Китаем, по итогам 2024 года наблюдается уверенный рост поставок руд, алюминия, удобрений, газа и нефти. Однако при этом снижаются поставки драгметаллов, жиров и масел, а также древесины, следует из данных китайской таможни.

«В 2024 году товарооборот между нашими странами достиг рекордных 245 миллиардов долларов, при этом российский экспорт в Китай удержался на уровне 129 миллиардов долларов. Особо выделяется увеличение поставок медного концентрата, природного газа и ядерного топлива», — написало РБК на основе анализа таможенных данных.

Наибольший рост показали руды (плюс 26%), продукты неорганической химии (впечатляющий рост на 81%), алюминий и удобрения (25% и 10% соответственно). В то же время, сильнее всего упали поставки драгметаллов (на 49%) и жиров с маслами (на 26%).

Колебания в поставках российских товаров в Китай могут объясняться динамикой ценовой конъюнктуры, отметил ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. По его словам, в первом полугодии 2024 года поставки были выше на 4,5%, чем в 2023, а во втором полугодии — ниже на 4%.