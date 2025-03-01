Час перед экраном резко повысил риск близорукости

Ученые выяснили, что даже час, проведенный перед экраном, увеличивает вероятность появления близорукости у детей на 21%. Результаты исследования опубликованы медицинским журналом JAMA Network Open.

Если экранному времени посвящается от одного до четырех часов, то вероятность развития миопии (близорукости) значительно возрастает. Так, у детей, проводящих перед дисплеем четыре часа в день, риск развития миопии повышается на 97% по сравнению со сверстниками, не пользующимися устройствами.

Исследователи выразили обеспокоенность, так как прогнозы показывают: к 2050 году почти половина населения Земли может страдать миопией. Изменения в зрении особенно заметны у молодежи, которая больше всего использует цифровые устройства.

Авторы исследования призвали к осознанным мерам по ограничению экранного времени у детей, чтобы сохранить здоровье глаз.

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