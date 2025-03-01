НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Час перед экраном резко повысил риск близорукости

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Wink
Фото: © Sibnet.ru

Ученые выяснили, что даже час, проведенный перед экраном, увеличивает вероятность появления близорукости у детей на 21%. Результаты исследования опубликованы медицинским журналом JAMA Network Open.

Если экранному времени посвящается от одного до четырех часов, то вероятность развития миопии (близорукости) значительно возрастает. Так, у детей, проводящих перед дисплеем четыре часа в день, риск развития миопии повышается на 97% по сравнению со сверстниками, не пользующимися устройствами.

Исследователи выразили обеспокоенность, так как прогнозы показывают: к 2050 году почти половина населения Земли может страдать миопией. Изменения в зрении особенно заметны у молодежи, которая больше всего использует цифровые устройства.

Авторы исследования призвали к осознанным мерам по ограничению экранного времени у детей, чтобы сохранить здоровье глаз.

Как понизить высокий пульс без таблеток

Еще по теме
Тренер посоветовала, как подготовиться к купальному сезону
Открыт генетический секрет вечной худобы
Безопасность натуральной косметики оказалась под сомнением
Чай оказался средством очищения воды от металлов
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Гаджеты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп поддержал идею Путина о редкоземельных металлах
Трамп продлил санкции против России
Украина согласилась на сделку с США без гарантий безопасности
Трамп предупредил Россию о необходимости уступок по Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
50
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
39
Путин предложил США редкоземельные проекты в России
34
Трамп предупредил Россию о необходимости уступок по Украине
29
Трамп продлил санкции против России
27
Украина согласилась на сделку с США без гарантий безопасности