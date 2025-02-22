МВД предостерегло от демонстрации экрана телефона в мессенджерах

Россияне должны с крайне опаской включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах, несмотря на ее удобство, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники могут связаться с гражданином в мессенджере под видом руководителя организации, в которой он работает, и потребовать зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Это может быть вполне легитимный и достаточно известный ресурс, рассказали специалисты.

Для ускорения процесса мошенники могут предложить «помощь» и попросить для этого включить демонстрацию экрана. Если пользователь пойдет у них на поводу, то они смогут «в прямом эфире» увидеть его персональные данные и, воспользовавшись ими, подать заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуг», тем самым завладев аккаунтом.

При этом поступивший гражданину код подтверждения также может быть считан с экрана, отметили в МВД.