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Военный хор перепел песню «Сигма бой». ВИДЕО

Источник:
«Военкоры русской весны»
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Московский военный хор перепел «Сигма боя» на армейский лад, версия выпущена в преддверии праздника 23 февраля. Видеозапись с новой версией песни опубликовал телеграм-канал «Военкоры русской весны».

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) в дуэте с 12-летней Марией Янковской. После релиза композиция стала вирусной и набрала на YouTube миллионы просмотров.

В середине января российский трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard. После этого украинские власти заявили, что песня является «частью широкой информационной войны».

Военная версия «Сигма бой» имеет измененный текст. Исходя из новой трактовки, под «сигмой» подразумевается защитник Родины, сильный и уверенный в себе герой-одиночка.

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Культгид #Музыка #Армия #Видеоновости
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Топ комментариев

карат11

Смешно. "Новый российский сделанный в Китае".

volmen

А главное дополнительные миллиарды рублей 😆

Egorka72

Всё новое - давно забыто в Китае...

korvinsS

Для них это обычное дело и по этому им то верить и нельзя не каком случае.