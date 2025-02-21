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Рубио заявил, что США считают Россию мировой ядерной державой

Источник:
ТАСС
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Россия остается мировой ядерной державой и с ней необходимо поддерживать коммуникацию, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы должны разговаривать с нацией, которая имеет самый большой арсенал тактического ядерного оружия в мире, и второй по величине, если не самый большой, арсенал стратегического ядерного оружия в мире», — приводит ТАСС слова Рубио, сказанные им в интервью журналистке Кэтрин Херридж в соцсети X.

Госсекретарь отметил: «нравится нам это или нет, Россия — это держава, глобальная держава». «Мы должны иметь с ними какую-то коммуникацию», — подчеркнул он.

По словам Рубио, целью российско-американской встречи в Эр-Рияде было обсуждение готовности к заключению мира на Украине. Возможность встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от прогресса в мирной сделке по Украине, сообщил он. 

Ранее стало известно, что США запретили«большой семерке» называть Россию «агрессором», а Украину «жертвой вторжения».

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

GammiPluh

говоришь то правильно, но выводы у тебя всегда неверные. Логическая последовательность на уровне европейца

pepelmetal

Просто амеры поняли что киевский режим недоговороспособен

GammiPluh

Риторика это краеугольный камень, сначала идут заявления от всяких зам замов, потом дипломатические шаги...

карат11

Смешно. "Новый российский сделанный в Китае".