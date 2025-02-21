Рубио заявил, что США считают Россию мировой ядерной державой

Россия остается мировой ядерной державой и с ней необходимо поддерживать коммуникацию, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы должны разговаривать с нацией, которая имеет самый большой арсенал тактического ядерного оружия в мире, и второй по величине, если не самый большой, арсенал стратегического ядерного оружия в мире», — приводит ТАСС слова Рубио, сказанные им в интервью журналистке Кэтрин Херридж в соцсети X.

Госсекретарь отметил: «нравится нам это или нет, Россия — это держава, глобальная держава». «Мы должны иметь с ними какую-то коммуникацию», — подчеркнул он.

По словам Рубио, целью российско-американской встречи в Эр-Рияде было обсуждение готовности к заключению мира на Украине. Возможность встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от прогресса в мирной сделке по Украине, сообщил он.

Ранее стало известно, что США запретили«большой семерке» называть Россию «агрессором», а Украину «жертвой вторжения».