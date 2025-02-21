Новый российский автомобиль Tenet впервые попал на фото

Первые фото нового российского автомобиля Tenet появились в Сети, их опубликовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Холдинг АГР и китайская компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей под брендом Tenet, сообщил Шапша в телеграм-канале.

«Он создан специально для российских условий. Надежный, комфортный, технологичный», — охарактеризовал автомобиль губернатор.

Шапша отметил, что сейчас идет подготовка к запуску производства, которое будет вестись поэтапно — «от крупноузловой сборки до производства полного цикла». Руководство бренда запланировало начать серийный выпуск машин во втором квартале 2025 года.

Компания AGR Automotive Group 12 февраля анонсировала появление на российском рынке нового автомобильного бренда. Тогда на изображении разглядели черты, сходные с кроссовером Chery Tiggo 7 Pro Max.