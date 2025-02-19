Физики подтвердили библейскую версию сотворения мира

Библейская версия сотворения мира не противоречит последним научным представлениям, выяснили американские физики. Статья ученых под названием «Как создать Вселенную» была опубликована на сайте Корнеллского университета.

Исследователи опирались в своем моделировании на механизм, разработанный математиком Андреем Марковым. Так, согласно основной физической теории, Вселенная образовалась из хаоса. Аналогичный процесс описан в Библии.

Представленный Марковым процесс предполагает создание стабильных областей в хаотическом пространстве. В этих областях возникает материя, а затем звезды и планеты, при этом для них действуют общие физические законы.

В процессе эволюции хаотичные состояния отсеиваются, в результате Вселенная становится упорядоченной, с постоянной скоростью света и привычной гравитацией. Несмотря на стабильность, последующие изменения могут снова вернуть материю в хаотичное состояние.

Впрочем, физики отмечают, что в Библии в качестве организующего начала для наблюдаемой Вселенной выступает антропоморфный образ Бога, тогда как с научной точки зрения этим статусом обладают «энергия и вибрация».