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Физики подтвердили библейскую версию сотворения мира

Источник:
Sibnet.ru
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Библейская версия сотворения мира не противоречит последним научным представлениям, выяснили американские физики. Статья ученых под названием «Как создать Вселенную» была опубликована на сайте Корнеллского университета.

Исследователи опирались в своем моделировании на механизм, разработанный математиком Андреем Марковым. Так, согласно основной физической теории, Вселенная образовалась из хаоса. Аналогичный процесс описан в Библии.

Представленный Марковым процесс предполагает создание стабильных областей в хаотическом пространстве. В этих областях возникает материя, а затем звезды и планеты, при этом для них действуют общие физические законы.

В процессе эволюции хаотичные состояния отсеиваются, в результате Вселенная становится упорядоченной, с постоянной скоростью света и привычной гравитацией. Несмотря на стабильность, последующие изменения могут снова вернуть материю в хаотичное состояние.

Впрочем, физики отмечают, что в Библии в качестве организующего начала для наблюдаемой Вселенной выступает антропоморфный образ Бога, тогда как с научной точки зрения этим статусом обладают «энергия и вибрация».

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Наука #Наука
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Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

-2rist-

В состав делегации от России также входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев...бабло...

aevaev

опечатка в статье. правильно - микрон.

pepelmetal

Так нос натовский не суйте, и всё будет хорошо