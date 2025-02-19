Вирусолог прокомментировал удивительно низкую заболеваемость гриппом

Аномально теплая зима в России могла привести к смещению пиков заболеваемости гриппом, что наблюдается сейчас, сообщил вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов.

«Если смотреть на кривые заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2024 и 2025 годах, создается впечатление, что в этом году пик заболеваемости гриппом на несколько недель запаздывает. Причины этого пока неизвестны. Существуют разные версии, в том числе аномально теплая зима», — цитирует Нетесова пресс-служба НГУ.

Еще одним фактором, влияющим на заболеваемость, могло стать увеличение количества вакцинированных против гриппа в 2024 году в сравнении с 2023 годом. Ученый отметил, что противогриппозные вакцины, которые использовалась летом и осенью 2024 года, показали себя высокоэффективными, вследствие чего заболеваемость упала, но в последние две недели она растет.

«Нынешний эпидсезон еще не закончился, так что расслабляться не стоит до середины марта», — подчеркнул вирусолог.

По данным Нетесова, в текущем эпидемиологическом сезоне произошло замещение штаммов вирусов гриппа типа А подтипа H3N2, преобладавшего в прошлом сезоне, на штаммы подтипа H1N1. Он связывает это с появлением сильного популяционного иммунитета против вирусов подтипа H3N2, которым много людей вакцинировалось и немало легко переболело в прошлом сезоне.