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Лидеры Европы обсудят отправку миротворцев на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Европейские лидеры на экстренном саммите в Париже 17 февраля обсудят возможную отправку миротворческого контингента на Украину. Предполагается, что миротворцы будут следить за режимом прекращения огня.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить британские войска на Украину после прекращения огня для обеспечения гарантий безопасности, напомнило Financial Times.

Отмечается, что европейские страны «тайно» уже работают над соответствующим планом, но многое зависит от того, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине. От деталей мирного соглашения зависит и состав миротворческих сил, подчеркнули источники агентства.

Участие в экстренном саммите в Париже примут главы правительств Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, Великобритании. Он организован для консультаций стран Европы на фоне контактов США с Россией по мирному урегулированию.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Nik3316

а Франция и Германия, что там делали... я думал ты умнее

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...