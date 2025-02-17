Лидеры Европы обсудят отправку миротворцев на Украину

Европейские лидеры на экстренном саммите в Париже 17 февраля обсудят возможную отправку миротворческого контингента на Украину. Предполагается, что миротворцы будут следить за режимом прекращения огня.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить британские войска на Украину после прекращения огня для обеспечения гарантий безопасности, напомнило Financial Times.

Отмечается, что европейские страны «тайно» уже работают над соответствующим планом, но многое зависит от того, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине. От деталей мирного соглашения зависит и состав миротворческих сил, подчеркнули источники агентства.

Участие в экстренном саммите в Париже примут главы правительств Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, Великобритании. Он организован для консультаций стран Европы на фоне контактов США с Россией по мирному урегулированию.