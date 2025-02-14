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Центробанк предсказал инфляционный скачок

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России резко повысил прогноз по инфляции на 2025 год, с 4,5–5% до 7–8%, следует из официального релиза регулятора по итогам заседания по ключевой ставке.

Годовая инфляция в России с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится в 2025 году до 7–8%, сообщила пресс-служба Центробанка после того, как регулятор в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Из прошлого среднесрочного прогноза Банка России, сделанного по итогам заседания совета директоров в октябре 2024 года, следовало, что инфляция в 2025 году составит 4,5–5%. Таким образом, целевой прогноз по инфляции существенно повышен.

В декабре инфляция в России ускорилась до 9,5%, темпы роста на продукты по итогам года превысили 11% и стали самыми высокими за последние девять лет. Продовольственная инфляция при пересчете месячных темпов в годовые разогналась до 22,9%.

В январе годовая инфляция впервые за два года стала двузначной — 10,14%. По оценке Центробанка, существенный вклад в инфляционный разгон вносят санкции, снижение урожая, падение курса рубля, а также индексация тарифов ЖКХ.

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Топ комментариев

GammiPluh

Что лучше того что уже есть? Звезду смерти еще не достроили

GammiPluh

Ой ой ой, как мы запели. А до этого они же украинцам пророчили другое... получается 3 года украинцы гибли,...

se 34

Результаты видны многим, зайди в европейские чаты у них там жесть как подгорает, сплошной ор и истерика...

snoo

Я только что видел сверхсекретные карты Генштаба, так вот, там Украина в составе России!