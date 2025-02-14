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Монгольская дорога кратчайшим путем соединит Алтай и Туву

Источник:
Sibnet.ru
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Монголия построит дорогу между городом Улангом и сухим портом Цаган-Нур, сообщили власти страны. Это путь соединит российские республики Алтай и Туву.

«В ближайшие годы будет введена в эксплуатацию дорога протяженностью 201 километров от Улангома до порта Цаган-Нур. Проектирование дороги уже началось», — говорится в сообщении на сайте Великого Хурала (парламента) Монголии.

Автодорога соединит не только два монгольских региона, но и граничащие с ними российские республики Алтай и Туву.

Сейчас добраться из Кызыла в алтайский Кош-Агач можно по российским федеральным автодорогам, расстояние составляет 2,5 тысячи километров. Монгольская трасса сократит путь до 700 километров.

Власти Алтая и Тувы не раз обсуждали вопрос строительства автодороги Кош-Агач — Кызыл-Хая протяженностью 130 километров, но источников финансирования не нашли.

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Экономика #Транспорт и дороги #Республика Алтай #Тува
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Топ комментариев

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

mosquito__2010

ты не дописал - пропаганда которая всегда оказывается правдой.

GammiPluh

Что лучше того что уже есть? Звезду смерти еще не достроили

GammiPluh

Ой ой ой, как мы запели. А до этого они же украинцам пророчили другое... получается 3 года украинцы гибли,...