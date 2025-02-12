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Чемпион России по легкой атлетике получил срок за кражи

Источник:
Sibnet.ru
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Марк Толстихин на суде
Фото: © суды общей юрисдикции города Москвы

Многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима по делу о краже, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Толстихин признан виновным в двух кражах, совершенных с причинением значительного ущерба (пункт «в» части 2 статьи 158 УК). Ранее он был судим.

Мещанский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Толстихин был взят под стражу в зале суда.

По данным телеграм-канала Shot, в прошлом его признавали виновным в 21 преступлении. В частности, в 2010-х годах его судили за мелкое хулиганство, а также по 14 эпизодам кражи, в 2016-м — по семи эпизодам грабежа.

По информации «Комсомольской правды», бегун снова оказался на скамье подсудимых за кражу велосипеда стоимостью 16 тысяч рублей. Так как он возместил ущерб владельцу, то получил восемь месяцев принудительных работ, но не явился на них. После этого был объявлен в федеральный розыск и задержан во время проверки документов в метро.

Экс-спортсмену 35 лет. Был серебряным призером юниорского командного кубка Европы-2007, завоевал бронзу чемпионата Европы-2008 по горному бегу в командном зачете среди юниоров, является многократным чемпионом России в беге на средние и длинные дистанции. Неоднократно участвовал в чемпионатах Европы и мира по кроссу и горному бегу. Его последним стартом значится чемпионат России 2013 года.

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