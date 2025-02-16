Врач рассказала, чем страшен глютен

Глютен опасен для людей с его непереносимостью, для остальных же — это вполне качественный растительный белок, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Непереносимость глютена (целиакия) — редкая болезнь. «Она есть примерно у каждого трехсотого человека (для сравнения, сахарный диабет — у каждого пятого). Ко мне иногда приходят пациенты, уверяющие, что их раздувает даже от небольшого количества глютена, но анализы показывают, что никакой аллергии нет», — отметила Павлова.

По ее словам, «раздувать» может от других компонентов, содержащихся в хлебе, прежде всего от углеводов. «Так что массовое очернение глютена — это по большей части просто дань моде», — уверена врач.

Истинная опасность глютена в том, что продукты с ним очень калорийны. Это хлеб и другая выпечка, многие виды макарон, мюсли и каши быстрого приготовления, обратила внимание Павлова. Но из-за этого отказываться от продуктов с глютеном не стоит. Это вопрос лишних калорий, а не самого глютена.

«Глютен – вполне качественный растительный белок, который есть в зернах (пшеница, ячмень, рожь и т.д.) и кашах. Он является хорошим источником витаминов, микроэлементов и пищевых волокон и важен для нашего обмена веществ», — заключила врач.