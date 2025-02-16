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Врач рассказала, чем страшен глютен

Источник:
Sibnet.ru
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Глютен опасен для людей с его непереносимостью, для остальных же — это вполне качественный растительный белок, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Непереносимость глютена (целиакия) — редкая болезнь. «Она есть примерно у каждого трехсотого человека (для сравнения, сахарный диабет — у каждого пятого). Ко мне иногда приходят пациенты, уверяющие, что их раздувает даже от небольшого количества глютена, но анализы показывают, что никакой аллергии нет», — отметила Павлова.

По ее словам, «раздувать» может от других компонентов, содержащихся в хлебе, прежде всего от углеводов. «Так что массовое очернение глютена — это по большей части просто дань моде», — уверена врач.

Истинная опасность глютена в том, что продукты с ним очень калорийны. Это хлеб и другая выпечка, многие виды макарон, мюсли и каши быстрого приготовления, обратила внимание Павлова. Но из-за этого отказываться от продуктов с глютеном не стоит. Это вопрос лишних калорий, а не самого глютена.

«Глютен – вполне качественный растительный белок, который есть в зернах (пшеница, ячмень, рожь и т.д.) и кашах. Он является хорошим источником витаминов, микроэлементов и пищевых волокон и важен для нашего обмена веществ», — заключила врач.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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Топ комментариев

pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

kygear

Сами создали и сами спрогнозировали.Гениально.