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Концерт Лолиты отменили в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Лолита Милявская
Фото: © телеграм-канал Лолиты Милявской

Концерт Лолиты Милявской в Томске отменили за два дня, потому что «директор зала не хочет ее видеть», сообщила певица в телеграм-канале.

«Томск тоже отменили. Сделали это, как всегда красиво, интеллигентно за двое суток до концерта. Передали, что директор зала не хочет меня видеть и что мы якобы не оплатили аренду. Хотя она оплачена и платежки есть», — сказала Лолита на видео.

Лолита должна была выступить в Томске 13 февраля в Дворце зрелищ и спорта.

Сейчас певица находится в Красноярске, у нее запланирован концерт на 11 февраля в «Гранд Холл Сибирь». Против него высказывалась депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина, заявляя, что Лолита, а также Диана Арбенина «хорошо известны своим отношением к СВО» и «предателям не место на сцене».

Отменены выступления Лолиты в Кузбассе: они должны были пройти в Новокузнецке и Кемерове 15 и 17 февраля. Певица рассказывала, что одно выступление отменено из-за ремонта сломанного кабеля в зале, второе — по техническим причинам.

В конце января Лолита говорила РИА Новости, что готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, которые препятствуют проведению ее концертов.

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