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Лолита сообщила о срыве двух концертов в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Лолита
Фото: © телеграм-канал Лолиты Милявской

Певица Лолита Милявская заявила о срыве двух концертов в Кемеровской области. Ее выступления требовали отменить представители движения «Русская община».

«Город Кемерово прислал письмо, конечно же, с пометкой "срочно", что концерт провести не могут, потому что три дня будут ремонтировать кабель. Хотя до концерта еще три недели, именно в эти три дня проходит ремонт, когда в один из них должен был состояться мой концерт. Ай-яй-яй. Ну как плохо вы обслуживаете зал. Не дай бог, сейчас еще сгорит что-нибудь до моего приезда, будете отвечать перед людьми», — рассказала Лолита в телеграм-канале.

В Новокузнецке концерт также отменен по техническим причинам. Владелец зала сказал организаторам, что у него «закончился паспорт безопасности объекта, и они не знают, когда выдадут новый».

Концерты Милявской в Новокузнецке и Кемерове должны были пройти 15 и 17 февраля. Движение «Русская община», православные организации, участники СВО и члены их семей требовали запретить их. Лолите вменялось участие в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой и фраза «москалей надо потреблять, что я и делаю», сказанная в 2013 году в юмористическом шоу.

В кемеровском СРК «Арена» 13 февраля пройдет концерт певца SHAMAN, а 21 февраля там выступит Полина Гагарина.

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