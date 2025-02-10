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Найден корабль-призрак времен Второй мировой

Источник:
Sibnet.ru
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Военно-морские силы Бразилии обнаружили корабль-призрак, потопленный немецкой подлодкой в 1944 году. Судно Vital de Oliveira находилось на морском дне более 80 лет и было идентифицировано с помощью современного оборудования.

Корабль ВМС Бразилии выполнял транспортные миссии вдоль побережья. В 1944 году судно подверглось атаке германской подводной лодки, в результате чего погибли 100 из 270 находившихся на борту человек. При этом его местонахождение оставалось неизвестным.

Бразильские военные водолазы случайно обнаружили на морском дне пушку с погибшего корабля. Для поисков Vital de Oliveira были задействованы многолучевой эхолот и гидролокатор бокового обзора, пишет Daily Mail.

Затонувшее судно Vital de Oliveira
Затонувшее судно Vital de Oliveira
Фото: © Brazils Navy

В результате удалось получить изображение корпуса судна, на основе которых исследователи подготовили его трехмерную модель. Дальнейшее изучение корабля-призрака позволит восстановить хронологию событий, предшествующих затоплению Vital de Oliveira.

Бразилия вступила во Вторую мировую войну в 1942 году на стороне союзников. За годы войны страна потеряла 31 торговое судно, три военных корабля и 22 истребителя, более 1900 бразильских солдат и моряков погибли в боях.

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ЧП #Происшествия #История
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