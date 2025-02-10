Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении с 1 марта 2025 года перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе «Честный знак», сообщила пресс-служба правительства.

Расширение охватит несколько товарных групп. «С 1 марта 2025 года обязательная маркировка будет введена для отдельных видов бакалейной и другой пищевой продукции в потребительской упаковке. Речь идет в том числе о специях, приправах, чипсах, начос, сухариках, гренках, кукурузных палочках, хлебцах, готовом попкорне, а также о соусах, пряностях, сухих бульонах, супах и разновидностях сухого уксуса», — сказано в сообщении.

Еще одна группа товаров, обязательная маркировка которых начнется с 1 марта 2025 года, — косметика и бытовая химия. Туда вошли мыло и моющие средства, дезодоранты, средства для волос и бритья, средства для макияжа и ухода за кожей, а также зубные пасты и другие средства.

Обязательные требования по маркировке с 1 марта 2025 года также вводятся для отдельных видов смазочных материалов и автомобильных жидкостей. В их число вошли автомобильные масла и антикоррозионные покрытия, тормозные жидкости и антифризы.