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Власти приготовили небывалый удар по мошенникам

Источник:
РБК
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Российское правительство после поручения президента России Владимира Путина разработало масштабные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

Проведен детальный анализ схем мошенничества — от звонков и сообщений до взлома личных кабинетов и оформления кредитов на чужие паспорта, сообщил РБК вице-премьер Дмитрий Григоренко. «Мы разработали комплекс мер, который позволит защитить граждан от этих угроз», — отметил Григоренко.

Эксперты называют эти меры самыми масштабными. Речь идет о десятках законов и нормативных актов. Среди намеченных мер:

  • запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебного общения сотрудниками госорганов, банков, операторов связи, соцсетей, маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг;
  • право правоохранительных органов запрашивать данные у операторов связи в рамках расследований;
  • обязательная идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для размещения объявлений на маркетплейсах и агрегаторах с аудиторией более 200 тысяч пользователей;
  • маркировка звонков от организаций, международных номеров и виртуальных АТС, чтобы абоненты могли сразу видеть, кто им звонит;
  • запрет на ввоз, продажу и использование запрещенных в России спутниковых терминалов, а также возможность досудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию о таких устройствах.

По данным МВД, число преступлений с использованием информационных технологий в 2023 году выросло на 30%, превысив 677 тысяч случаев. По словам члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Ашманова, в 2024 году телефонные мошенники украли у россиян порядка 300 миллиардов.

Ранее Путин поручил российскому правительству ФСБ и МВД принять дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины.


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